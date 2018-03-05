Yusuf Yazıcı: ‘Bir şeyleri yanlış yaptık ve…’

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları...

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş’a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlarını mutlu edemedikleri için üzgün olduğunu söyleyen Yusuf Yazıcı, “Şu anda çok üzgünüm. Taraftarlarımızı anlıyorum. Özeleştiri yapmak durumundayız. Bir şeyleri yanlış yaptık ve olmadı. Taraftarları üzdük, sevindirmemiz gerekiyor. Maçın genelinde iyi oynadık ama olmadı. Kazanmayı çok istiyorduk ama bir şeyleri yanlış yaptık.” dedi.

Açıklamalarına devam eden Yusuf Yazıcı, “Futbol performans oyunu. Herkes kazanmak ister ama olmadı. Bir sonraki maça iyi hazırlanarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz.” diye konuştu.

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