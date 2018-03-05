West Ham’ın yıldızı Andy Carroll’ın 4-1’lik Swansea City yenilgisi öncesi içki içtiği öğrenildi

West Ham United'da forma giyen İngiliz yıldız Andy Carroll'ın 4-1 kaybedilen Swansea City maçı öncesi sabaha kadar içki içtiği görüntüleri medyaya sızdı. Taraftarlar, Andy Carroll'a sert tepki gösterdi.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’de düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan West Ham United, yine ligde kalma savaşı zorlu Swansea City deplasmanından 4-1 gibi ağır bir yenilgiyle döndü. Ancak West Ham taraftarını bu yenilgiden çok, karşılaşmadan bir gün önce çekilen Andy Carroll’ın görüntüleri kızdırdı.

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Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısı Carlos Carvalhal’in takımın başına gelmesi ile yükselişe geçen Swansea City, düşme hattından uzaklaşmak için çıktığı West Ham United maçını farklı kazandı. West Ham United taraftarları, 16. sırada bulunan Crystal Palace’ın sadece 3 puan önünde olan takımlarının düşmesinden endişe etmeye başladı. Ancak Swansea City maçından sonra ortaya çıkan bir fotoğraf, eleştiri oklarının takımdan ziyade bir futbolcuda toplanmasına neden oldu. West Ham United’ın forvet oyuncusu Andy Carroll’ın, 4-1 kaybedilen maçtan bir gün önce dört arkadaşı ile birlikte içki içtiğini gösteren fotoğraf, taraftarları çileden çıkardı. Bir görgü tanığı ise Andy Carroll’ın bardan sabaha karşı sarhoş bir şekilde ayrıldığını söyledi.

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Swansea City maçının kadrosuna da alınmayan Andy Carroll’ı eleştiri yağmuruna tutan taraftarlar “Kendisini sarhoş olmaktan çok takım için hazır olmaya vermeli” benzeri yorumlarda bulundular.