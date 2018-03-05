Visca kendini aştı!

Medipol Başakşehir'e geldiği günden bu yana her geçen gün kendini daha da geliştiren ve takımının ileri uçtaki en etkili isimleri arasında yer alan Edin Visca, bu sezon 23 maçta yaptığı 12 asistle bundan önceki iki sezonda ligde elde ettiği toplam 11 asisti de geçmiş oldu.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran ancak bu sene gösterdiği performansla ligin sonunda ipi göğüsleme adına önemli avantaj sağlayan Medipol Başakşehir’de hücum hattında öne çıkan isimlerden biri de Boşnak futbolcu Edin Visca. Tam beş sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Süper Lig’de geride kalan 24 maçın 23’ünde bin 942 dakika sahada kaldı ve 12 asist yaptı. Rakip ağlara 4 tane de gol atan yıldız futbolcu, hem turuncu-lacivertlilerin hem de Süper Lig'in asist kralı unvanını elinde bulunduruyor.

Son iki sezonun zirvesinde

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Medipol Başakşehir’in Göztepe’yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Mevlüt Erdinç’e verdiği pasla bu sezonki 12. asistine ulaşan Edin Visca, geçtiğimiz iki sezonda ise Süper Lig’de toplam 11 asist yapmıştı. Bu sayıyı henüz bitime 10 hafta kala geçmeyi başaran Bosna Hersekli oyuncu, kariyeri açısından da önemli işlere imza attığı bir dönemi yaşıyor.

Aynı zamanda turuncu-lacivertliler ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu süreçte de 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.