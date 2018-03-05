Trabzonspor’da Rıza Çalımbay’dan maç sonrası değerlendirmeler

Konuğu Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak ligde ağır bir yara alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Biliyorsunuz bu kadro benim kurduğum bir kadro değil ancak elbette bu bir bahane de değil. Takviye şart. Bu kadroyla devam ediyoruz. Şanssızlıklar da yaşadık. Beş maç üst üste berabere kaldık, üçünü kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Nereden baksan 6-7 puan eksiğimiz var" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında konuğu Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, “Basit bir gol yedik ve Beşiktaş takımına golden sonra güven geldi. Biz pozisyona girsek bile değerlendiremiyoruz. Gol sıkıntımız var, bu bir gerçek. Bir türlü hücumda bulduğumuz fırsatları değerlendiremiyoruz. Bugün de aynı sorunu yaşadık. Geçen hafta sonradan giren arkadaşlarımızın katkısıyla kazanmıştık bugün ise sonradan girenlerden katkı alamadık” şeklinde maçı değerlendirdi.

‘Kadroyu ben kurmadım ama elbette bu bahane değil’

Rakibini de değerlendiren Çalımbay, “Beşiktaş son yılların en iyi takımı. Böyle bir takıma karşı böyle hata yaparsanız kazanamamıyorsunuz. Biz de maalesef hatalar yaptık” ifadelerini kullandı. Gelecek hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam “Biz bu takıma geldiğikten sonra ilk yarı sonuna kadar takımı çok iyi bir yere getirdik. Ve daha sonra isteklerimiz de oldu. Ama önce kulüp dedik. Biliyorsunuz bu kadro benim kurduğum bir kadro değil ancak elbette bu bir bahane de değil. Takviye şart. Bu kadroyla devam ediyoruz. Şanssızlıklar da yaşadık. Beş maç üst üste berabere kaldık, üçünü kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Nereden baksan 6-7 puan eksiğimiz var. Şansın da gülmesi lazım bazen. Yapacak bir şey yok. Kalan 10 maçı en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız” dedi.

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