CANLI | Trabzonspor Beşiktaş maçı (Muhtemel 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Trabzonspor Beşiktaş maçı ile sona eriyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren dev karşılaşmada Beşiktaş kazanıp zirve takibini kayıpsız sürdürmek, Trabzonspor ise 5. sıraya yerleşmenin peşinde. Zorlu karşılaşmanın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Haftanın merakla beklenen dev mücadelesinde Beşiktaş, zirve takibini sürdürmek ve evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’a yenilen Fenerbahçe ile puan farkı açmak; ev sahibi Trabzonspor ise kazanarak 5. sıraya oturup ilk dört sırada yer alan İstanbul ekiplerine yaklaşmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Zorlu karşılaşma öncesinde 44 puanla, maç eksiğiyle zirvenin 6 puan gerisinde 3. sırada yer alan Beşiktaş’ta Pepe, sakatlığı nedeniyle, Ricardo Quaresma ise Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzon’da görev yapamıyor. Trabzonsporlu taraftarlar Şenol Güneş`i ziyaret ederek çiçek verdi Trabzonsporlu taraftarlar bugün Beşiktaş'ın Trabzon'a gelişi sırasında Teknik Direktör Şenol Güneş'e bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otele giderek Güneş'e çiçek verdi. İlgili Haberi Oku

Ligde geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer ise, Beşiktaş karşısında da galip gelerek çıkış yakalamak istiyor. Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemiyor. Sakatlıkları bulanan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado ve Fabian Castillo da kadroda yer alamıyor.

Kartal deplasmanda zorlanıyor

Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı. Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi. Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş’ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu. Galatasaray ve Beşiktaş`a 7.5 Fenerbahçe`ye 130 TL Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları, sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. İlgili Haberi Oku

4 oyuncu sınırda

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel’in yanı sıra üçer sarı kartlı Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Büyük maçlarda yenilmedi

Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2’lik sonuçlarla döndü. 10’uncu haftada sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ

STAT: Medical Park

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 20.00

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, N’Doye

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo