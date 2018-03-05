Tolgay Arslan: ‘Takımın askeri olmak istiyorum’

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Beşiktaş’ın Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

Askerlerimize mesaj gönderen ve maçı değerlendiren Tolgay, “Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Biz haftada 2-3 maç oynuyoruz ve fazla para kazanıyoruz. Bu galibiyeti bizi koruyan askerlerimize armağan ediyoruz. Allah onları korusun, yardımcı olsun. İyi maç çıkardık, galibiyeti hak ettik. Quaresma ile Pepe eksikti ama gördük ki takım olarak oynarsak, iyi iş görüyoruz. ” dedi.

Geride oynamayı daha çok sevdiğini kaydeden gurbetçi oyuncu, “Derbide 30 dakika 10 numara oynadım. Mücadeleye girmek istiyorum, topu öne taşımak istiyorum, takımın askeri olmak istiyorum. Herkes iyi iş gördü bugün. Takım olarak beraber hareket ettik.” diye konuştu.

Eleştirilen Lens’e de sahip çıkan Tolgay Arslan, “Lens zor zamanlardan geçiyor, ona sahip çıktık bugün. Bugün iyi bir maç çıkardı.” ifadelerini kullandı.

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