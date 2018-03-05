Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay maç öncesi yayınına birlikte çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dev maç öncesi yayıncı kuruluşa birlikte demeç verdi.

Spor Toto Süper lig’de 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda Beşiktaş’ı konuk ediyor…

Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlamak için birlikte kameralar önüne birlikte çıktı.

İşte iki hocanın da açıklamaları:

Şenol Güneş:

”Kurumlar ebedidir, şahıslar gelip geçicidir ama kurumları kurum yapan o şahısların eseridir. Biz bu kurumların askeriyiz. Biz de kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak istiyor. Sahadaki oyuncuları ne yapacağı önemli olan. Burada genelde güzel maçlar oluyor. Kader nereyi yazıyorsa oraya gidiyoruz.

‘BEN TRABZON’DAN HİÇ KENDİM AYRILMADIM’

Rıza, Beşiktaş’tan, evinden barkından ayrılmak ister miydi? Ben Trabzon’dan hiç kendim ayrılmadım. Sadece sonuncuda ayrıldım, ondan önce hep görevime son verildi. Futbol bir hizmettir. Biraz futbol kültürümüzü değiştirmek lazım. Oyun oynanıyor, yarış devam ediyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum.”

Rıza Çalımbay

“Yıllarda Beşiktaş’ta oynadık. Orada başladık, orada bitirdik, güzeldi ama sonra başka kulvara geçiyorsunuz. Sorumluluğumuz var.enol hoca ile milli takımda birlikte de oynadık. Uludağ’da birlikte koşuyorduk, Şenol hoca benim önümde koşuyordu, Rıdvan benim arkamda koşuyordu. Beşiktaş’ta yıllardan beri mükemmel işler yapılıyor. Ben hem Avrupa’da, hem de Türkiye’de Şenol hocama başarılar diliyorum.”

Görüntü BeinSports’tan alınmıştır…

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