Şenol Güneş: Trabzon’da moral bozukluğu var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi ve "Bazen sabırlı oynamak soğukkanlı olmalı. Hata yapmazsanız maçı kazanabilirsiniz'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 galip geldikleri Trabzonspor maçını yorumlarken, “Trabzonspor maçı bizim için zor bir maçtı. Denk oynanan oyunda golü atmamız avantajı getirdi. Moral olarak da Trabzon’u etkiledi. Bazen futbolda sabırlı oynamak soğukkanlı olmak… Hata yapmazsanız maçı kazanabilirsiniz. Bugün şans da yanımızdaydı. Trabzon’da iyi oyuncular var ama moral bozukluğu var. Coşku yakalayabilirlerse toparlarlar. Futbol böyle bir şey. Sabır işi, yetenek işi. Biz de tedirgindik ama gollerden sonra cesaretli oynadık. Bugün bizim için iyi bir sonuç.” ifadelerini kullandı.

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