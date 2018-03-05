Sakinlik stratejisi bu kez tutmadı!

Altı oyuncu, ikisi kırmızı karttan dolayı kadroda yoktu ancak Fenerbahçe'nin 110 dakika oynamış sol beki Hasan Ali Kaldırım ayakta kalan tek isimdi ilk yarıda. Klasiktir; yabancı bir isim maçı seyretse “Şampiyonluğa oynayan takım beyazlılar mı” diye sorardı!

İşte Fenerbahçe'nin sorunu bu! Az sayıda da olsa maça gelen ve şampiyonluğa inanmış bir taraftar grubunun aksine futbolcuların isteksizliği. Bir kesimin ısrarla ilk 11'de görmek istediği Valbuena'dan yıldız Giuliano'ya, İsla'dan Dirar'a kadar acemice ve panik halinde maçı seyreden sarı-lacivert forma.

Akhisar ise Muğdat Çelik'in orkestra şefliğinde 45 dakikaya damga vurdu….

Ekici-Soldado geç girdi

Soyunma odasında ne oldu bilinmez ama top artık Aykut Hoca'daydı. Beklenen Mehmet Ekici ve Soldado'nun oyuna dahli İsla ve Topal'ın çıkmasıydı. Aatıf-İsla değişikliğiyle yetindi Aykut Kocaman… Sakinliğini soyunma odasında da korumuş taktiğini değiştirmemişti! Taraftarın iteklemesiyle golü de buldu ama bu kez Muğdat'ın rolünü Eray Ataseven üstlenmişti Akhisar'da.

Şoke eden üçüncü gole yanıt geldi ve artık doldur boşalt başladı! Ve Mehmet Ekici-Soldado hamlesi geldi… Ancak futbolcusu sakin, teknik adamı sakin F.Bahçe, şampiyonluktan biraz daha uzaklaştı.

SON SÖZ: Aykut hoca, inandığı doğrulardan zaman zaman vazgeçebilmeli. Bu da onun entelektüel dünyasının bir gereği olsa gerek.