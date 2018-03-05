Ryan Babel’den şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atarak 3 puanın mimarı olan Ryan Babel maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor deplasmanında attığı 2 golle 3 puanı takımına kazandıran ve maçın yıldızı olan Ryan Babel, mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

”Quaresma bu takımın önemli bir parçası, olmaması üzücüydü. Bugün kazanmamız gerekiyordu çünkü rakiplerimiz kazandı. Son birkaç deplasmanda zorlanmıştık ama bugün baştan itibaren işi sıkı tutup iyi performansla istediğimizi aldık. Negredo’nun başta zorlandığı zamanlar oldu. Farklı bir ülkeye ve futbol kültürüne geldi ama bugün itibarıyla takımın önemli bir parçası. Günden güne daha da iyiye gidecek. Hollanda’da şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili öğrendiğim bir şey var. Erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmak lazım, şu an konuşmak için çok erken.”

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