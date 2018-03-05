Roberto Soldado’nun golündeki ofsayt tartışmasına piero nokta koydu
Fenerbahçe'nin, Akhisarspor maçında iptal edilen golü beIN Sports pierosuna göre 13 cm ofsayt.
Spor TotoSüper Lig takımlarından Fenerbahçe, ligin 24. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 kaybederken Roberto Soldado'nun sayılmayan golünde ofsayt olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.
beIN Sports'un pierosuna göre İspanyol golcü Soldado'nun ağlara gönderdiği top öncesinde Mehmet Topal 13 cm ile ofsayt konumunda bulunuyor.