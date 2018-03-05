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Olcay Şahan: ‘İşimizi yapmalıyız, Beşiktaş’tan geldiğim için…’

Trabzonsporlu Olcay Şahan, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu. İşte Olcay Şahan'ın açıklamaları...
22:465 Mart 2018
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Olcay Şahan: ‘İşimizi yapmalıyız, Beşiktaş’tan geldiğim için…’

Trabzonsporlu Olcay Şahan, Beşiktaş’a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Olcay Şahan maç sonrasında kötü oynadıkları söyleyerek “Beşiktaş pozisyonları iyi değerlendirdi ve kazandı.” dedi.

Üzgün olduklarını söyleyen Olcay Şahan, “İç sahada taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Acil toparlanmalıyız. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Trabzonspor her maçı kazanmak ister.” diye konuştu.

Üst sıraya yaklaşma fırsatını değerlendiremediklerinin hatırlatılması üzerine “Profesyonel futbolcuyuz ve işimizi yapmalıyız. Üst tarafa değil işimize bakmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Eski takımı Beşiktaş’a karşı oynamasıyla ilgili görüşü sorulan Olcay Şahan, “Beşiktaş’tan geldiğim için özel bir duygum vardı ama Beşiktaş’a karşı üçüncü maçımı oynadım. Her maça çıkar gibi bu maça da çıktık işte.” diyerek sözlerini noktaladı.

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