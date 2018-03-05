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Okay Yokuşlu’dan Beşiktaş mağlubiyeti itirafı

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte Okay Yokuşlu'nun açıklamaları...
22:275 Mart 2018
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Okay Yokuşlu’dan Beşiktaş mağlubiyeti itirafı

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, Beşiktaş’a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle hakkında görüşlerini dile getiren Okay Yokuşlu, “Dengeli bir oyun vardı. Beşiktaş iyi bir takım. Saha avantajımızı kullanmak isterdik ama basit goller yedik. Kimin atarsa kazanacağı bir mücadele oldu.” dedi.

Açıklamalarına devam eden Okay Yokuşlu “Üzgünüz, üst sıralara yaklaşmak için fırsat maçıydı. Kendi sahamızda kazanmak isterdik ama olmadı. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

05 Mart 2018 Trabzonspor Beşiktaş maçında sahaya taraftar girdi Süper Lig'de Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta sahaya giren bir taraftar Türk bayrağına secde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme: 22:29 | 05.03.2018
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