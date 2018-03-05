Okay Yokuşlu’dan Beşiktaş mağlubiyeti itirafı

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte Okay Yokuşlu'nun açıklamaları...

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, Beşiktaş’a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle hakkında görüşlerini dile getiren Okay Yokuşlu, “Dengeli bir oyun vardı. Beşiktaş iyi bir takım. Saha avantajımızı kullanmak isterdik ama basit goller yedik. Kimin atarsa kazanacağı bir mücadele oldu.” dedi.

Açıklamalarına devam eden Okay Yokuşlu “Üzgünüz, üst sıralara yaklaşmak için fırsat maçıydı. Kendi sahamızda kazanmak isterdik ama olmadı. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

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