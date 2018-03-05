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Neymar Brezilya’da gerçekleştirilen ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, ameliyat olduktan sonra ilk kez objektiflere yakalandı.
10:435 Mart 2018
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Neymar Brezilya’da gerçekleştirilen ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi

SKOR DIŞ HABER – Fransa Ligue 1’in 27. haftasında Marsilya ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar, kulübü ile giriştiği ameliyat mücadelesini kazandı. Bu yaz Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılmak için sakatlığını riske etmeyen Neymar, ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi. Brezilya’da ameliyat masasına yatan Neymar, özel jetine binerken objektiflere yakalandı.

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Sağ ayağına koruyucu bot giyen dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar’ın yeşil sahalara yeniden dönmesi en az 2.5 ay sürecek.

Etiketler
brezilya neymar Paris Saint Germain
Son güncelleme: 10:46 | 05.03.2018
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