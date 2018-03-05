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Negredo mest etti! Sosyal medyada herkesin diline düştü…

Trabzonspor karşısında oyuna sonradan giren ve Babel'e yaptığı 2 asistle maçın kaderini değiştiren Negredo sosyal medyaya damga vurdu.
23:015 Mart 2018
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Negredo mest etti! Sosyal medyada herkesin diline düştü…

Süper Lig’in 24.haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maçın en çok konuşulan ismi Alvaro Negredo oldu…Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 58.dakikada Vagner Love’un yerine oyuna dahil olan Negredo ortaya koyduğu oyunla siyah beyazlı taraftarları mest etti. 32 dakika sahada kalan ve Babel’e 2 gol attırarak maçın gidişatını değiştiren isim olan Negredo sosyal medyada da kahraman ilan edildi. Maçın ardından kendilerini Trabzon’da desteklemeye gelen taraftarlara üçlü  çektiren Negredo için twitter’da yüzlerce paylaşım yapıldı.

İşte İspanyol futbolcu için yapılan o yorumlar;

Etiketler
beşiktaş Negredo sosyal medya trabzonspor
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