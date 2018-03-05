Negredo mest etti! Sosyal medyada herkesin diline düştü…

Trabzonspor karşısında oyuna sonradan giren ve Babel'e yaptığı 2 asistle maçın kaderini değiştiren Negredo sosyal medyaya damga vurdu.

Süper Lig’in 24.haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maçın en çok konuşulan ismi Alvaro Negredo oldu…Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 58.dakikada Vagner Love’un yerine oyuna dahil olan Negredo ortaya koyduğu oyunla siyah beyazlı taraftarları mest etti. 32 dakika sahada kalan ve Babel’e 2 gol attırarak maçın gidişatını değiştiren isim olan Negredo sosyal medyada da kahraman ilan edildi. Maçın ardından kendilerini Trabzon’da desteklemeye gelen taraftarlara üçlü çektiren Negredo için twitter’da yüzlerce paylaşım yapıldı.

İşte İspanyol futbolcu için yapılan o yorumlar;

Negredo 35 gol acıklaması yaptıgında acaba yanlıs çevirimi oldu Asist krallığına dogru gidiyor — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 5 Mart 2018

Gomis ile Negredo’nun arasındaki fark Gomis gol atar Negredo maç kazandırır. Varsın 35 gol atmasın. — Sence? (@oldumuyani) 5 Mart 2018

Negredo 35 asiste doğru gidiyor — Murat Özen (@Muratozen1903) 5 Mart 2018

Gol makinesi diye aldık asist makinesi cıktı. Bravo Negredo. — Atakan Kurt (@atakankurt2) 5 Mart 2018

Allah hepimize Negredo sabrı versin, amin. — okurgezer (@AcayipGercekler) 5 Mart 2018

güneş “gol at” dedi. babel “ben atmak bilmem ki” dedi. o gece gökten negredo indirildi. — Emre (@emrekhvcgl) 5 Mart 2018

Babel cenkten sonra kendisini buldu negredo ile — ŞzşBeşiktaş (@szs1903) 5 Mart 2018