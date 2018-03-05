MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Beşiktaş maçı özeti izle! Trabzon 0-2 Beşiktaş

Süper Lig'te haftanın kapanış maçında Trabzonspor Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlıların 2-0 kazandığı mücadeleyi izleyemeyen futbol severler Trabzonspor Beşiktaş maç özetini araştırıyor. İşte Trabzon Beşiktaş maç özeti...

Süper Lig’in 24. haftasında iki zorlu ekip Trabzonspor Beşiktaş karşılaştı. Üst sıralardan kopmak istemeyen iki takım da sahaya 3 puan parolasıyla çıktı. İki golün atıldığı Trabzonspor Beşiktaş maçında gülen taraf 2-0 skorla siyah beyazlılar oldu. TS BJK maçı ilk yarıda golsüz berabere tamamlanmasının ardından ikinci yarıda maçın son bölümünde sahneye Babel çıktı, 71. ve 78. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı. Mücadelenin hiç eksilmediği karşılaşmayı izleyemeyen futbol severlerin Trabzonspor Beşiktaş maç özet, golleri ve önemleri anlarının yer aldığı karşılaşmanın geniş özetini aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz…

TRABZON BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk oldu. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren dev karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve oldukça kritik bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar puanını 47'ye yükseltirken Trabzonspor 36 puanda kaldı.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N’Doye

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love

Maç sonu zafer üçlüsü asistleriyle alkış toplayan Negredo'dan pic.twitter.com/ud4x5uNr6m — Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Mart 2018

BEŞİKTAŞ’TA ADRİANO MAÇ DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Adriano sakatlık geçirdi ve maça devam edemedi.Maçın 62.dakikasında Trabzonsporlu Pereira ile girdiği ikili mücadele sırasında gözüne darbe alan Adriano oyuna devam edemedi ve 65.dakikada yerini Caner'e bıraktı. Yedek kulübesinde gözüne sargı yapılan Adriano'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

ÇALIMBAY VE GÜNEŞ'TEN İKİŞER DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında kadroda iki değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, ligin 23´üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11´inden farklı olarak kart cezalısı Burak´ın yerine forvet hattında N´Doye´a, savunmada ise Uğur´un yerine Hubocan´a forma şansı verdi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Trabzonspor – Beşiktaş mücadelesinin 68'inci dakikasında Trabzonsporlu bir taraftar sahaya girdi. Koşarak yeşil zemine inen taraftar, Türk bayrağı açtı ve secdeye yattı. Taraftara güvenlik güçleri müdahale ederken, tribünler sahaya giren kişiyi alkışlayarak “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde tezahüratta bulundu.