Hollanda’da skandal olay! Holiganlar futbolculara saldırdı

Hollanda Eerste Divisie'de Go Ahead Eagles ile De Graafschap maçının ardından sahaya dalan holiganlar, futbolculara saldırdı. Futbolcuların ve güvenlik görevlilerin de karşılık vermesi ile olay büyüdü.

SKOR DIŞ HABER – Hollanda Eerste Divisie olarak adlandırılan ikinci ligde oynanan Go Ahead Eagles-De Graafschap maçında holiganlar adeta sahayı bastı.

Go Ahead Eagles’ın sahasında 4-0 kaybettiği maçın ardından yenilgiyi hazmedemeyen holiganlar, güvenlik görevlilerini geçerek De Graafschap futbolcularının üzerine yürüdü. Önce güvenlik görevlilerine tekme ve yumruklarla saldıran holiganlar, konuk takım futbolcularına yöneldi. De Graafschap futbolcuları da taraftarlara benzer bir şekilde karşılık verince, kavga bir anda büyüdü. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan arkadaşlarını kurtarmak için sahaya dalan diğer holigan grup, güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede durduruldu. Holiganların, Go Ahead Eagles tribünlerinden destek alması da dikkatlerden kaçmadı.

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Skandal olayın ardından açıklama yayınlayan Go Ahead Eagles, saldırının küçük bir grup tarafından yapıldığı belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meşale atıldığı için taraftarların kısa süreliğine sahaya inmesine izin verildi. Ancak bir grup, rakip takım futbolcularına saldırdı. Go Ahead Eagles Kulübü olarak utanç duyuyoruz. Bu yaşanan iğrenç olayın sorumluluğunu kabul ediyor ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her türlü önlemi alacağımıza söz veriyoruz.”