Güncel Süper Lig puan durumu: Beşiktaş uçuşa geçti! Trabzonspor kaçıncı sırada?

Son iki haftada oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kazanan Beşiktaş adeta yeniden uçuşa geçti. Fenerbahçe'nin bu hafta da puan kaybetmesiyle birlikte altın değerinde 3 puan kazanan Beşiktaş kaç puanda? 24. hafta sonunda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...

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