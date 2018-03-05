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Güncel Süper Lig puan durumu: Beşiktaş uçuşa geçti! Trabzonspor kaçıncı sırada?

Son iki haftada oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kazanan Beşiktaş adeta yeniden uçuşa geçti. Fenerbahçe'nin bu hafta da puan kaybetmesiyle birlikte altın değerinde 3 puan kazanan Beşiktaş kaç puanda? 24. hafta sonunda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...
22:195 Mart 2018
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Güncel Süper Lig puan durumu: Beşiktaş uçuşa geçti! Trabzonspor kaçıncı sırada?

Haftalar geçtikçe rekabetin kızıştığı Süper Lig’te 24. haftayı Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ve Fenerbahçe kendi sahalarından mağlup ayrıldı. Peki Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir kazanarak puanlarını kaça çıkardı, haftayı mağlup kapatan Fenerbahçe'nin liderle arasında kaç puan fark var? İşte güncel puan durumu…

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

09.03.2018 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

10.03.2018 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR KASIMPAŞA

10.03.2018 16:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ BURSASPOR

10.03.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. GENÇLERBİRLİĞİ

11.03.2018 13:30 KAYSERİSPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR

11.03.2018 13:30 GÖZTEPE A.Ş. ANTALYASPOR

11.03.2018 16:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE

11.03.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. ATİKER KONYASPOR

12.03.2018 20:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR TRABZONSPOR

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Son güncelleme: 22:51 | 05.03.2018
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