Güncel Süper Lig puan durumu: Beşiktaş uçuşa geçti! Trabzonspor kaçıncı sırada?
Haftalar geçtikçe rekabetin kızıştığı Süper Lig’te 24. haftayı Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ve Fenerbahçe kendi sahalarından mağlup ayrıldı. Peki Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir kazanarak puanlarını kaça çıkardı, haftayı mağlup kapatan Fenerbahçe'nin liderle arasında kaç puan fark var? İşte güncel puan durumu…
GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ
09.03.2018 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
10.03.2018 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR KASIMPAŞA
10.03.2018 16:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ BURSASPOR
10.03.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. GENÇLERBİRLİĞİ
11.03.2018 13:30 KAYSERİSPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR
11.03.2018 13:30 GÖZTEPE A.Ş. ANTALYASPOR
11.03.2018 16:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE
11.03.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. ATİKER KONYASPOR
12.03.2018 20:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR TRABZONSPOR