Fenerbahçe’yi yıkan adam İrfan Saraloğlu, bakın kim çıktı!

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen ve şampiyonluk yarışında ağır yara veren Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik sorumlusu İrfan Saraloğlu, sarı lacivertli camianın tanıdığı bir isim çıktı.

Cezalı olan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’un yokluğunda Fenerbahçe maçına takımı çıkaran Teknik Sorumlu İrfan Saraloğlu, sarı-lacivertli camianın yakından tanıdığı bir isim.

56 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’de 2004 ile 2008 ve 2009-2010 yılları arasında Zico ile 94 maç, Christoph Daum’la birlikte antrenör olarak toplam 133 maça çıktı.

Zico ile 2006-2007 sezonunda 100. yıl şampiyonluğu yaşadı. Saraloğlu, 1 yıl sonra ise Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde müthiş grup performansının ardından Sevilla’yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği sezonda başarıda önemli pay sahibi olmuştu.

Tecrübeli antrenör, 2013’ten bu yana teknik direktör Okan Buruk’un (Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe ve Akhisarspor) yardımcılığını yapıyor.

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