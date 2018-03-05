Fenerbahçeli Luis Neto’dan, Ricardo Quaresma’ya Josef de Souza telefonu!

F.Bahçe’nin Portekizlisi Luis Neto, Beşiktaşlı vatandaşını arayıp “Josef senden özür dileyecek” dedi. Quaresma, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın” diye geri çevirdi.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından polemiklerin merkezindeki Ricardo Quaresma ile saha içinde tartışma yaşadığı Josef de Souza arasında soğuk savaşın sürdüğü ortaya çıktı.

“Sahada olan sahada kalır” düsturunun aksine, Josef'in zeytin dalını Q7 reddetti. Olay şu şekilde gelişti:

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Neto, vatandaşı ve arkadaşı Quaresma'yı aradı. Josef'in üzüntüsünü anlatan Neto, “Seninle konuşmak istiyor, özür dileyecek. Sizi görüştüreyim” dedi. Ancak Quaresma geri çevirdi, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın, medya önünde özür dilesin. Konuşacak bir şey yok. Bu konuyla ilgilenmiyorum” dedi.

SAVUNMASINI HAZIRLIYOR

Tecrübeli futbolcunun, Josef'e çok kızgın olduğu, Brezilyalı ismi çıkan tüm olayların sorumlusu olarak gördüğü belirtiliyor. Q7'nin, hakkında yazılanlar nedeniyle de kızgın olduğu, 16 maç ceza iddiaları nedeniyle moralinin bozulduğu ve hukuk grubuyla birlikte savunması üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Şenol Güneş uyardı ama Ricardo Quaresma yine de kızardı! Beşiktaş'ın hocasının 2. yarıda oyuna aldığı Portekizli oyuncuya “Gerginlikten kaçın. Sakın kart görme” dediği ortaya çıktı. Quaresma'nın sözlerine kulak asmaması Güneş'i çıldırttı İlgili Haberi Oku