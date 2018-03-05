Fenerbahçe’de ‘Kocaman’ ikilem

Fenerbahçe’de Volkan Demirel’in son zamanlardaki davranışları ve Carlos Kameni’nin gösterdiği kötü performans Teknik Direktör Aykut Kocaman’ı düşündürüyor.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sarı-lacivertlilerin Beşiktaş karşısında bulduğu gol sonrası yaşadığı sevinçten dolayı sarı kart gören kaleci Volkan Demirel, sonrasında verdiği tepkilerden dolayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından maç içerisinde uyarılmıştı. Müsabaka esnasında bir pozisyonda hakem Fırat Aydınus’a yaptığı itirazlar sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalarak hem takımının olası bir galibiyetini engellemiş hem de Aykut Kocaman'ı çileden çıkartmıştı.

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Kocaman da Beşiktaş maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Volkan Demirel ile alakalı sıkıntılarını dile getirmiş ve yaptıklarını anlayamadığını ifade etmişti. Dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrasında da tecrübeli teknik adam, deneyimli kaleci ile alakalı sorunlarını bir kez daha ön plana çıkardı. Toplantıda, ‘Fenerbahçe'de oynadığı süre benim futbol kariyerimden daha fazla' ve ‘Onu gerçekten anlayamıyorum' sözlerini kullanan Kocaman, adeta 36 yaşındaki kalecinin üstünü çizdi.

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Kameni güven vermiyor

Volkan'ın yokluğunda kaleyi Carlos Kameni'ye emanet eden Aykut Kocaman, Kamerunlu oyuncunun performansından da memnun değil. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yediği goller ve gösterdiği performansla taraftarın tepkisine maruz kalan Kameni, dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında da yediği gollerden dolayı tribünlerden ıslıklı protestolar ile karşılaştı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Volkan Demirel'in davranışları ve Carlos Kameni'nin kötü performansından dolayı kaleyi kime emanet edeceği konusundaki ikilemi de sürüyor. Volkan Demirel, Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 17 gol yerken, Kameni ise kalesinde 9 maçta 13 gol gördü.