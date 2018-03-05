Fenerbahçe geri dönemiyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 8 maçta ilk golü yiyerek yenik duruma düşen Fenerbahçe, bu maçlardan 5 beraberlik elde ederken 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Dün oynanan Teleset Mobilya Akhisaspor maçında da yenik duruma düşen Fenerbahçe, müsabakadan puan çıkaramadı.

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 24 karşılaşmanın 12’sinde puan kaybı yaşadı. Aykut Kocaman’ın ekibi ilk golü yiyerek yenik durma düştüğü 8 maçtan sadece 5 puan çıkarabildi. Kadıköy’de Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe, Burak Yılmaz’ın golüyle geri düştüğü karşılaşmayı 2-2’lik skorla tamamladı. Bir diğer iç saha maçında zirve yarışı verdiği Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup olan Sarı lacivertli takım Attamah, Adebayor ve Kerim Frei’ın gollerine engel olamadı ve maçtan puan çıkaramayan taraf oldu. Teleset Mobilya Akhisar deplasmanında Onur Ayık’ın golüyle mağlup olan Sarı-Lacivertliler, Kayserispor’u Ülker Stadyumu’nda misafir ettiği 10’uncu hafta müsabakasından da 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bu mücadelede yenik duruma düşen ancak sonra skoru 3-1’e getiren Fenerbahçe iki şok golle sahadan 1 puan ile ayrılabildi. Deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Kocaman’ın öğrencileri, Ömer Ali Şahiner’in golüne engel olmadı ve Mehmet Topal’ın golüyle sadece 1 puan alabildi. Fenerbahçe, ligin ikinci yarsında da Trabzonspor’a karşı puan kaybı yaşadı ve yine Burak Yılmaz’ın golüne engel olamayan İstanbul ekibi, Josef ile 1 puanı kurtardı.

Süper Lig’in ilk yarısında Gençlerbirliği deplasmanında 2-1’lik skorla mağlup ettiği rakibini Kadıköy’de ağırlayan Fenerbahçe, Nabil Dirar’ın kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştü. Maç içinde 2-1’lik üstünlüğü elde etmesine rağmen, Kocaman’ın ekibi maçtan 2-2’lik skor ile galibiyeti kaçıran taraf oldu. Dün oynan karşılaşmada ise Akhisaspor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe yine geriye düştüğü maçı çeviremedi. Evinde 19’uncu golünü yedi ve 5’inci kez puan kaybı yaşadı.

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALASA DA…

Öte yandan Fenerbahçe, öne geçtiği Osmanlıspor ve Göztepe maçları berabere tamamlanırken, Beşiktaş karşında da skor üstünlüğünü elde etmesine rağmen mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertli takım, tek gol sesi çıkmayan müsabakasında ise Galatasaray deplasmanından 0-0 berberlikle döndü.

Fenerbahçe’nin geri düştüğü ve galibiyet elde edemediği müsabakalar şu şeklide:

20 Ağustos 2017 Fenerbahçe 2 – 2 Trabzonspor

09 Eylül 2017 Fenerbahçe 2 – 3 Medipol Başakşehir

29 Eylül 2017 Teleset Mobilya Akhisarspor 1 – 0 Fenerbahçe

30 Ekim 2017 Fenerbahçe 3 – 3 Kayserispor

23 Aralık 2017 Atiker Konyaspor 1 – 1 Fenerbahçe

28 Ocak 2018 Trabzonspor 1 – 1 Fenerbahçe

03 Şubat 2018 Fenerbahçe 2 – 2 Gençlerbirliği

04 Mart 2018 Fenerbahçe 2 – 3 Teleset Mobilya Akhisarspor