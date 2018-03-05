Elenme adayı Survivor Melih kimdir? İşte hayatı…

Survivor son bölümünde elenme adayı olarak gösterilen Survivor Melih, gönüllüler takımında en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Sporla yakından ilgilenen başarılı yarışmacı Melih Özkaya kimdir merak ediliyor. İşte Survivor Melih nereli, mesleği ve kaç yaşında gibi soruların ve hakkında merak ettikleriniz...

Survivor’da gönüllüler takımında mücadele eden Melih Özkaya ilk olarak Var Mısın Yok Musun programının efsane yarışmacılarında Antikacı Metin’in oğlu olarak gündeme gelmişti. Son bölümde de dokunulmazlık oyununun kaybedilmesi sonucu elenme adayı olarak gösterilen Survivor Melih, sosyal medyada en çok araştırılan yarışmacıların başında geliyor. Melih Özkaya kimdir? Survivor Melih kaç yaşında? İşte Melih Özkaya hayatı…

SURVİVOR MELİH ÖZKAYA KİMDİR? MELİH ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

2011 yılında kamera önü eğitim alarak oyunculuk yapmaya başladı. Ancak televizyon dizi oyunculuğu çok fazla uzun sürmedi. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde 3. Sezonunda rol alan Melih Özkaya bu süreçten sonra oyunculuk eğitimini sürdürmeye devem ederken sporu da hiç bırakmadı. Aylarca Survivor 2018 All Star için hazırlanan yarışmacı Melih Özkaya artık Survivor 2018’de.