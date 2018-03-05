CANLI İZLE: Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle! Bein sport canlı yayın!

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Beşiktaş maçı başlamasına kısa süre kaldı. Trabzon Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. İşte TS BJK canlı izle ekranı, Beşiktaş Trabzonspor ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…

Süper Lig'te 24. hafta kapanış karşılaşması dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı nefesleri kesecek. Tek hedefi üç puan olan Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe’nin 3 puan kaybetmesi iki takımın da iştahını kabarttı. Trabzon’da oynanacak mücadelede tribünlerin dolması beklenirken, takımını stattan destekleyemeyecek futbol severler ise Trabzonspor Beşiktaş maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Trabzon Beşiktaş maçı canlı izle aramalara başladı. Burak Yılmaz, Pepe, Quaresma gibi yıldızların forma giyemeyeceği kritik karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. İşte TS BJK maçı canlı izleme yolları… Beşiktaş maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ TRABZON CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'Doye

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Trabzon Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar için karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Şenol Güneş: “Rıza Çalımbay, Türk futbolunun çok büyük bir değeri. Hem ona, hem Trabzonspor’a başarılar diliyorum. Umarım güzel maç olur.”Rıza Çalımbay: “Şenol Güneş’in yeri bende çok fazladır. Maçımız dostça bitecek tabii ki. Şenol Güneş Trabzon için çok önemli.”#Beşiktaş pic.twitter.com/7GMncEeAqc — Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Mart 2018

ZORLU FİKSTÜR TRABZONSPOR MAÇI İLE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih’ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.

Beşiktaş’ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk devresinden fotoğraflar pic.twitter.com/O5SGQL2Ngo — Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Mart 2018

ÇALIMBAY BÜYÜK MAÇLARDA BAŞARISIZ DEĞİL

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş’a karşı Trabzonspor’un başında ilk kez sahaya çıkacak.

ŞENOL GÜNEŞ VE RIZA ÇALIMBAY YAYINA BERABER ÇIKTI

Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlamak için birlikte kameralar önüne birlikte çıktı.

İşte iki hocanın da açıklamaları:

Şenol Güneş:

”Kurumlar ebedidir, şahıslar gelip geçicidir ama kurumları kurum yapan o şahısların eseridir. Biz bu kurumların askeriyiz. Biz de kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak istiyor. Sahadaki oyuncuları ne yapacağı önemli olan. Burada genelde güzel maçlar oluyor. Kader nereyi yazıyorsa oraya gidiyoruz.

‘BEN TRABZON'DAN HİÇ KENDİM AYRILMADIM'

Rıza, Beşiktaş'tan, evinden barkından ayrılmak ister miydi? Ben Trabzon'dan hiç kendim ayrılmadım. Sadece sonuncuda ayrıldım, ondan önce hep görevime son verildi. Futbol bir hizmettir. Biraz futbol kültürümüzü değiştirmek lazım. Oyun oynanıyor, yarış devam ediyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum.”

Rıza Çalımbay

“Yıllarda Beşiktaş'ta oynadık. Orada başladık, orada bitirdik, güzeldi ama sonra başka kulvara geçiyorsunuz. Sorumluluğumuz var.enol hoca ile milli takımda birlikte de oynadık. Uludağ'da birlikte koşuyorduk, Şenol hoca benim önümde koşuyordu, Rıdvan benim arkamda koşuyordu. Beşiktaş'ta yıllardan beri mükemmel işler yapılıyor. Ben hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de Şenol hocama başarılar diliyorum.”

MAÇI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Trabzonspor Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı. Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi. Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.