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CANLI İZLE: Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle! Bein sport canlı yayın!

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Beşiktaş maçı başlamasına kısa süre kaldı. Trabzon Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. İşte TS BJK canlı izle ekranı, Beşiktaş Trabzonspor ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…
19:135 Mart 2018
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CANLI İZLE: Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle! Bein sport canlı yayın!

Süper Lig'te 24. hafta kapanış karşılaşması dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı nefesleri kesecek. Tek hedefi üç puan olan Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe’nin 3 puan kaybetmesi iki takımın da iştahını kabarttı. Trabzon’da oynanacak mücadelede tribünlerin dolması beklenirken, takımını stattan destekleyemeyecek futbol severler ise Trabzonspor Beşiktaş maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Trabzon Beşiktaş maçı canlı izle aramalara başladı. Burak Yılmaz, Pepe, Quaresma gibi yıldızların forma giyemeyeceği kritik karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. İşte TS BJK maçı canlı izleme yolları… Beşiktaş maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ TRABZON CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'Doye

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Trabzon Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar için karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ZORLU FİKSTÜR TRABZONSPOR MAÇI İLE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih’ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.

Beşiktaş’ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.

ÇALIMBAY BÜYÜK MAÇLARDA BAŞARISIZ DEĞİL

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş’a karşı Trabzonspor’un başında ilk kez sahaya çıkacak.

ŞENOL GÜNEŞ VE RIZA ÇALIMBAY YAYINA BERABER ÇIKTI

Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlamak için birlikte kameralar önüne birlikte çıktı.

İşte iki hocanın da açıklamaları:

Şenol Güneş: 

”Kurumlar ebedidir, şahıslar gelip geçicidir ama kurumları kurum yapan o şahısların eseridir. Biz bu kurumların askeriyiz. Biz de kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak istiyor. Sahadaki oyuncuları ne yapacağı önemli olan. Burada genelde güzel maçlar oluyor. Kader nereyi yazıyorsa oraya gidiyoruz.

‘BEN TRABZON'DAN HİÇ KENDİM AYRILMADIM'

Rıza, Beşiktaş'tan, evinden barkından ayrılmak ister miydi? Ben Trabzon'dan hiç kendim ayrılmadım. Sadece sonuncuda ayrıldım, ondan önce hep görevime son verildi. Futbol bir hizmettir. Biraz futbol kültürümüzü değiştirmek lazım. Oyun oynanıyor, yarış devam ediyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum.”

Rıza Çalımbay

“Yıllarda Beşiktaş'ta oynadık. Orada başladık, orada bitirdik, güzeldi ama sonra başka kulvara geçiyorsunuz. Sorumluluğumuz var.enol hoca ile milli takımda birlikte de oynadık. Uludağ'da birlikte koşuyorduk, Şenol hoca benim önümde koşuyordu, Rıdvan benim arkamda koşuyordu. Beşiktaş'ta yıllardan beri mükemmel işler yapılıyor. Ben hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de Şenol hocama başarılar diliyorum.”

MAÇI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Trabzonspor Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı. Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi. Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ

Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

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Son güncelleme: 21:53 | 05.03.2018
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