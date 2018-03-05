CANLI İZLE: Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle! Bein sport canlı yayın!
Süper Lig'te 24. hafta kapanış karşılaşması dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı nefesleri kesecek. Tek hedefi üç puan olan Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe’nin 3 puan kaybetmesi iki takımın da iştahını kabarttı. Trabzon’da oynanacak mücadelede tribünlerin dolması beklenirken, takımını stattan destekleyemeyecek futbol severler ise Trabzonspor Beşiktaş maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Trabzon Beşiktaş maçı canlı izle aramalara başladı. Burak Yılmaz, Pepe, Quaresma gibi yıldızların forma giyemeyeceği kritik karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. İşte TS BJK maçı canlı izleme yolları… Beşiktaş maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ TRABZON CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, N'Doye
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love
Beşiktaş maçı kadromuz; Onur, Tomas, Durica, Pereira, Novak, Okay, Sosa, Kucka, Olcay, A.Ömür, N’Doye #TSLive pic.twitter.com/5ikENlFRK0
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 5 Mart 2018
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA
Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Trabzon Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar için karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Şenol Güneş: “Rıza Çalımbay, Türk futbolunun çok büyük bir değeri. Hem ona, hem Trabzonspor’a başarılar diliyorum. Umarım güzel maç olur.”Rıza Çalımbay: “Şenol Güneş’in yeri bende çok fazladır. Maçımız dostça bitecek tabii ki. Şenol Güneş Trabzon için çok önemli.”#Beşiktaş pic.twitter.com/7GMncEeAqc
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Mart 2018
ZORLU FİKSTÜR TRABZONSPOR MAÇI İLE DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, fikstür açısından oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. 1-1 beraberlikle sonuçlanan Atiker Konyaspor deplasmanı ile başlayan periyot Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih maçı ile devam etti. Münih’ten 5-0 gibi faklı bir mağlubiyetle dönen Siyah Beyazlılar, ardından Fenerbahçe ile üst üste 2 kez karşılaştı. Ligde 3-1 yendiği rakibi ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, bu hafta da Trabzonspor maçı ile zorlu fikstürdeki yolculuğuna devam edecek.
Beşiktaş’ın bu periyottaki diğer 3 maçı ise Gençlerbirliği, Bayern Münih ve M.Başakşehir olacak.
Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk devresinden fotoğraflar pic.twitter.com/O5SGQL2Ngo
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Mart 2018
ÇALIMBAY BÜYÜK MAÇLARDA BAŞARISIZ DEĞİL
Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş’a karşı Trabzonspor’un başında ilk kez sahaya çıkacak.
ŞENOL GÜNEŞ VE RIZA ÇALIMBAY YAYINA BERABER ÇIKTI
Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlamak için birlikte kameralar önüne birlikte çıktı.
İşte iki hocanın da açıklamaları:
Şenol Güneş:
”Kurumlar ebedidir, şahıslar gelip geçicidir ama kurumları kurum yapan o şahısların eseridir. Biz bu kurumların askeriyiz. Biz de kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak istiyor. Sahadaki oyuncuları ne yapacağı önemli olan. Burada genelde güzel maçlar oluyor. Kader nereyi yazıyorsa oraya gidiyoruz.
Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde maç başladı.#ZafereKanatlan #Beşiktaş pic.twitter.com/y4CxdlxZXA
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Mart 2018
‘BEN TRABZON'DAN HİÇ KENDİM AYRILMADIM'
Rıza, Beşiktaş'tan, evinden barkından ayrılmak ister miydi? Ben Trabzon'dan hiç kendim ayrılmadım. Sadece sonuncuda ayrıldım, ondan önce hep görevime son verildi. Futbol bir hizmettir. Biraz futbol kültürümüzü değiştirmek lazım. Oyun oynanıyor, yarış devam ediyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum.”
Rıza Çalımbay
“Yıllarda Beşiktaş'ta oynadık. Orada başladık, orada bitirdik, güzeldi ama sonra başka kulvara geçiyorsunuz. Sorumluluğumuz var.enol hoca ile milli takımda birlikte de oynadık. Uludağ'da birlikte koşuyorduk, Şenol hoca benim önümde koşuyordu, Rıdvan benim arkamda koşuyordu. Beşiktaş'ta yıllardan beri mükemmel işler yapılıyor. Ben hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de Şenol hocama başarılar diliyorum.”
MAÇI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Trabzonspor Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı. Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi. Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.
BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ
Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.