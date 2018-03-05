Beşiktaş’ta Adriano maça devam edemedi!

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Adriano oyuna devam edemedi. Gözüne aldığı darbe sonrası yerini Caner'e bırakan Brezilyalı oyuncunu yüzüne sargı yapıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta Adriano sakatlık geçirdi ve maça devam edemedi.Maçın 62.dakikasında Trabzonsporlu Pereira ile girdiği ikili mücadele sırasında gözüne darbe alan Adriano oyuna devam edemedi ve 65.dakikada yerini Caner’e bıraktı. Yedek kulübesinde gözüne sargı yapılan Adriano’nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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Görüntü BeinSports’tan alınmıştır…