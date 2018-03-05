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Beşiktaş’ta Adriano maça devam edemedi!

Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Adriano oyuna devam edemedi. Gözüne aldığı darbe sonrası yerini Caner'e bırakan Brezilyalı oyuncunu yüzüne sargı yapıldı.
21:345 Mart 2018
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Beşiktaş’ta Adriano maça devam edemedi!

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta Adriano sakatlık geçirdi ve maça devam edemedi.Maçın 62.dakikasında Trabzonsporlu Pereira ile girdiği ikili mücadele sırasında gözüne darbe alan Adriano oyuna devam edemedi ve 65.dakikada yerini Caner’e bıraktı. Yedek kulübesinde gözüne sargı yapılan Adriano’nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

05 Mart 2018 Trabzonspor Beşiktaş maçında sahaya taraftar girdi Süper Lig'de Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta sahaya giren bir taraftar Türk bayrağına secde etti. İlgili Haberi Oku

Görüntü BeinSports’tan alınmıştır…

Etiketler
Adriano beşiktaş trabzonspor
Son güncelleme: 22:10 | 05.03.2018
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