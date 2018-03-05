Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi 2. turu rövanş maçında Beşiktaş Bayern Münih'i konuk edecek. İlk maçta 5-0 yenilerek çeyrek final şansını zora sokan Beşiktaş, taraftarlarının önünde Bayern Münih'i devirmek için sahaya çıkacak. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın detayları...

Şampiyonlar Ligi macerasına devam eden kara kartallar Bayern Münih'i konuk ediyor. Vodefone Park’ta karşı karşıya gelecek Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak tüm futbol severler merak ediyor. Münih’teki ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş’ın maçı şifresiz mi yayınlanacak taraftarlar cevabını arıyor. İşte milyonları ekran başına kilitleyecek BJK Bayern Münih ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, Beşiktaş Bayern Münih maçı kadrosu ve zorlu mücadeleye dair merak edilen her şey haberimizin içerisinde…

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını araştırdığı Beşiktaş Bayern Münih 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park’ta oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇINI KİM ANLATACAK

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye açısından bir ilke de sahne olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ilk kez bir Türk takımının maçı kadın spiker tarafından anlatılacak. Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda olduğunu merak eden taraftarının 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Tivibu Spor 2'den canlı yayın olarak izleyebilecekleri maç spiker Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak.

BAYERN MÜNİH KALECİSİ NEUER BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sezon sık sık sakatlık problemleri yaşayan Alman devinde dünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Manuel Neuer, Beşiktaş eşleşmesinde rövanş maçında sahalara dönebilir. Alman eldivenin Almanya'da oynanan ilk maçta forma giymemişti.

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH KİMDİR? BAYERN MÜNİH'İN BAŞARILARI

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası’na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona’dan sonra bu alanda 3. sıradadır.