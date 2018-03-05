Batalla: “Sezon sonunda ayrılacağım”

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un yıldız futbolcusu Pablo Martin Batalla, "Aklımda insanların bana doğrulttukları ıslıklarla ayrılmak istemiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Pablo Martin Batalla, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bursa.com’un özel haberine göre, yeşil-beyazlı takımın kaptanı Pablo Martin Batalla, sezon sonu takımdan ayrılıyor.

Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Batalla, “Yaşım ilerledikçe performansım da düşüyor. Burada yıllardır öyle önemli kişilerin tepkiler üzerine vedalarına şahit oldum. Kötü günlerimde artık buralarda olmak istemiyorum. İyi olup daha yüksek seviyede oynama isteğiyle ayrılanlar da şahit oldum. Yönetim bir futbolcunun isteyebileceği her şeyi bana sundu. Ama sezon sonunda ayrılacağım, kararım kesin. Aklımda insanların bana doğrulttukları ıslıklarla ayrılmak istemiyorum” dedi.

Bursaspor bu sezon ilk kez Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı yenilgisini alan Bursaspor, Kayserispor'a ise savunmada geçit vermedi. Yeşil beyazlı ekip, bu sezon ilk kez bir maçı kalesinde isabetli şut görmeden tamamladı. İlgili Haberi Oku