Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e sert tepki: ‘Çok yazık’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kaleci Volkan Demirel'in Beşiktaş ile oynadıkları Türkiye Kupası maçında yaptığı hareketlere anlam veremediğini dile getirdi.

Fenerbahçe’nin sahasında konuğu Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenildiği maçın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2 biten Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel’e de tepki gösterdi.

Kocaman, “Volkan Demirel’in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Anlamlandırmak da çok zor. Alper’i ne kadar kabul etmesem de, bir yere kadar anlık durum olduğu için anlayabiliyorum. Volkan’ın yaptığını anlayamıyorum. Fırat Aydınus’un maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan’ı daha evvel atmamasıydı. Benim futbol hayatım kadar Fenerbahçe’de oynamış bir insanın bu yaptığını hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık… Diğer taraflara girmenin çok fazla lüzumu yok. Anlık hataları ve gelişmeleri anlayabiliyorum. Ancak Volkan Demirel’in yaptığı anlık bir hata değil” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman maç sonrası itiraf etti! `Artık direksiyon bizde değil` Spor Toto Süper Ligi 24. haftasında Fenerbahçe'nin kendi sahasında Akhisarspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe teknik patronu Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku