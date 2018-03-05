Alvaro Negredo: ‘Özel bir galibiyet’

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerken oyuna sonradan girip iki golün de asistini yapan Alvaro Negredo maça damga vurdu. Negredo, "Trabzonspor'un tehlikeli pozisyonları vardı. Kulübeden giren oyuncular katkı yaptı ve maçı çevirdik. Özel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz" dedi.

Beşiktaş’ın deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ryan Babel’in gollerinin asistini yapan ve maça damga vuran Alvaro Negredo kritik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Negredo, “Liderlik yarışında zorlu bir yarış var. Bu yarış içerisinde zorlu bir maç oynadık ve kazandık. Trabzonspor’un tehlikeli pozisyonları vardı. Kulübeden giren oyuncular katkı yaptı ve maçı çevirdik. Özel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz” dedi. Tolgay Arslan: `Takımın askeri olmak istiyorum` Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu. İlgili Haberi Oku İspanyol golcü oyuna sonradan girerek iki asist yapmasıyla ilgili ise “Takım adına verimli oynadım. Daha fazla süre oynayabilirdim ama bu hocamızın bileceği bir iş, buna karşıyamayız. Asistler yaptım ama Babel’in yeteneği ve bitiriciliği çok önemli. Asıl olan golü atmaktır” diye konuştu.

Mediopol Başakşehir ve Galatasaray’ı geçmek istedikleri vurgulayan Alvaro Negredo “Bizden önde olan rakiplerimizle maçlarımız var, onları geçme ihtimalimiz var. Sadece kendi maçlarımız yetmeyecek, Başakşehir ve Galatasaray’ın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İyi bir çizgi yakaladık umarım böyle devam eder” ifadelerini kullandı. Ryan Babel`den şampiyonluk açıklaması Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atarak 3 puanın mimarı olan Ryan Babel maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku