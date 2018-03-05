Alexandre Lacazette’ten Bafetimbi Gomis’e ‘Saygılar’

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette, Bafetimbi Gomis'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Saygılar' yazararak yıldız futbolcunun 4 gol attığı Karabükspor maçındaki performansını tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis’e eski takım arkadaşı Alexandre Lacazette’ten tebrik geldi.

Sarı kırmızılıların Karabükspor’u 7-0 yendiği maçta 4 gol atan ve Galatasaray’ın bir sezonda en fazla gol atan oyuncusu unvanını ele geçiren Gomis, ülkesi Fransa’da da büyük yankı uyandırdı.

Maç sonrası Gomis’in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma yorum yazan Arsenal’in Fransız golcüsü Lacazette, alkış emojisi ve ‘Respect’ (Saygılar) yazdı.

Bu sezon ligde 24 gole ulaşan Gomis, 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel’i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Gomis ve Jardel’in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada yer alıyor.