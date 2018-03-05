Abdullah Yılmaz’ın lisansı iptal edildi

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisine karşı tehdit edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakemliği bıraktığını açıklayan ancak buna rağmen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 ay hak mahrumiyeti verilen hakem Abdullah Yılmaz'ın lisansı iptal edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen Belediyespor-Afjet Afyonspor karşılaşması öncesi Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu’nun kendisini arayarak söz konusu müsabaka ile ilgili şahsına karşı tehdit edici söylemlerde bulunduğunu iddia eden hakem Abdullah Yılmaz, bu olayların ardından yayınladığı bir istifa mektubuyla görevini bıraktığını açıklamıştı. Bunun üzerine de tecrübeli hakem, futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş ve 4 ay hak mahrumiyeti ceza almıştı.

Abdullah Yılmaz`dan olay sözler: `Bursaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan değişmiştir.` 2. Lig Kırmızı Grup'taki Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesinde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz, çarpıcı itiraflarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Tüm bu yaşananların ardından A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz’ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından iptal edildi.

PFDK`dan Abdullah Yılmaz`a 4 ay ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. İlgili Haberi Oku