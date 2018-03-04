Yok artık!

Özellikle büyük takımların ‘Ununu elemiş, eleğini asmış' Anadolu takımları karşısında üstün bir futbol sergilemesi ligin sonu için bir fikir vermez. Tıpkı Galatasaray'ın dış saha karnesi gibi. Bu sezon deplasman fobisi yaşayan sarı-kırmızılıların Karabük karşısında farklı galibiyet alması gelecek adına sadece moral oldu, tam da ihtiyacı olduğu dönemde. Taraftarın ve camianın beklediği de dişli rakiplere karşı gösterilen dirençtir. Karabük düştü diyebiliriz. Halbuki Karabük Başkanı Mehmet Aytekin Galatasaray'a sürpriz yapacaktı hatta bir anda Karabüklü işadamları futbolcuların alacaklarını ödeyip Galatasaray'a karşı direnmesini bile istemişti. Ama gerçek sürprizi sahada oynayan sarı-kırmızılılar yaptı, onların da alacaklarını yönetim ödedi!

Rain Man

Gomis, Gomis, Gomis… Jardel'i geçerek attığı goller ile en çok gol atan yabancı Galatasaraylı oldu. Karşılaşma sağanak yağmur altında başladı, gol yağmuruyla bitti. Teknik analiz yapmanın mümkünü yok. G.Saray'ın ilk 11'ine bakıldığında eksik gözükmese de Fatih Terim'in en büyük sıkıntısı yedek kulübesi oldu. Maçın ilk yarısında Galatasaray leblebi gol atınca açıkçası Terim'in oyunu rölantiye alacağını düşündük. Sakatlığı geçen Fernando ikinci yarı oyuna dahil oldu. Genç Sinan golünü attı.

Bu farklı ve rahat galibiyet sonrası G.Saray adına bir sevindirici gelişme ise Mete Kalkavan ile aralarındaki husumetin bitmesiydi. Şöyle hafızamızı yoklarsak, Mersin maçındaki Selçuk'un gördüğü kırmızı kart, bir de tam 1 yıl önce mağlup oldukları Başakşehir maçı…… Bir yandan Kalkavan'ın babasının, oğluna edilen küfürlere dayanamayıp kalp krizi geçirmesi diğer yandan da G.Saray'ın Kalkavan ile maç kazanamaması… Sarı- kırmızılılar farklı kazandı ama Kalkavan yine buz gibi golü ‘Ofsayt' diye yedi.