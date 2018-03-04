Vitor Pereira’nın takımı Shanghai SIPG’den tarihi galibiyet!

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, Çin'deki ilk maçında Dalian Yifang'ı 8-0 yendi.

SKOR DIŞ HABERLER / Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, Çin Ligi’nin ilk haftasında Dalian Yifang’ı 8-0 yenerek lige inanılmaz bir başlangıç yaptı.

Sezon başında Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco gibi yıldız futbolcuları transfer eden Dalian Yifang’ı, Oscar (2), Hulk, Lei Wu (4) ve Wenjun Lü’nün attığı gollerle mağlup etti.

Dalian Yifang ekibinde yeni transferler Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco 90 dakika forma giyerken iki isim de mücadelede etki gösteremedi.

Özellikle toplamda 9 kere santra yapan Dalian Yifang’ın ileri uçtaki yıldızı Yannick Carrasco’nun maç sonunda ortaya çıkan ısı haritası ise oldukça şaşırtıcıydı;