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Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın’dan Şenol Güneş açıklaması

Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Trabzon'da Şenol Güneş'in taraftarla yaaşdığı diyalog sonrasında Twitter'da açıklamalarda bulundu. Aydın, "Oynadığı dönemde tüm şampiyonlukların, teknik direktörlük döneminde tüm ikinciliklerin (!) altında imzası olan Şenol Güneş’e laf ediyorlar. Oturun da gurur duyun yaptıklarıyla ve konuşmalarıyla. Daha büyük futbol adamı mı var Trabzon’un yetiştirdiği" dedi.
18:444 Mart 2018
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Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın’dan Şenol Güneş açıklaması

Trabzonspor eski yöneticisi ve iş adamı Nevzat Aydın, Trabzon’da Şenol Güneş’in taraftarlarla yaşadığı diyalog hakkında açıklamalarda bulundu. Aydın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Güneş’e destek olurken deneyimli teknik adamla Trabzonspor camiasının gurur duyması gerektiğini ifade etti.

Nevzat Aydın şu ifadeleri kullandı: “Oynadığı dönemde tüm şampiyonlukların, teknik direktörlük döneminde tüm ikinciliklerin (!) altında imzası olan Şenol Güneş'e laf ediyorlar. Oturun da gurur duyun yaptıklarıyla ve konuşmalarıyla. Daha büyük futbol adamı mı var Trabzon'un yetiştirdiği.”

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Etiketler
Nevzat Aydın şenol güneş trabzonspor
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