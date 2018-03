Survivor Romanya Türkiye ödül oyununu kim kazandı? Nefes kesen oyunda ödül neydi?

Survivor'da kazananın Romanya Survivor takımıyla oynayacağı ödül oyunu nefesleri kesti. Kıran kırana geçen mücadeleyi kim kazandı? All star takımı ilk oyunda kaybettikleri Romanya takımına meydan okudu. Survivor son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor TV8 ekranlarında fırtına gibi eskmeye devam ederken, son bölümde kazananın Romanya takımıyla oynayacağı ödül oyunu adeta nefesleri kesti. Survivor Romanya takımıyla yaptıkları son maçı kaybeden All Star takımı, Romanya takımı karşısına çıkıp bu kez kazanmak için adada kendilerine söz verdi. Takım içi sorunlar yaşayan gönüllüler ise zorlu ada yaşantısına alışmaya çalışıyor. Survivor Romanya Türkiye yarışını kim kazandı son bölümde merak edilen konuların başına geliyor. İşte Survivor yeni bölümü kaçıranlar için son bölümde yaşananları haberimizde derledik. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’un yayınlanan son bölümünde ödül oyunu için gönüllüler ve all star takımı kıyasıya mücadele etti. Son ana kadar çekişmeli giden yarışta all star 10-8 kazanmayı başardı. Ünlüler’in oyundan sonra söylediği şarkı Gönüllüler’in tepkisini çekti ve kısa süreli gerilim yaşandı. Böylelikle kazanan takımın akşam yemeği yiyeceği Romanya Takımı ile rövanş karşılaşmasına da all star takımı çıktı.

SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA YARIŞINI KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı: Geçen maçı 6-1’den kaybettik. Bizim takım bugün çok motive. Oyun başlamadan iki takıma da sürprizimiz var. Doğal meyve tatlısını iki takıma da hediye ediyoruz. Oyun için iki takım da enerjisini aldı. Kazanan takım güzel bir akşam yemeği yiyecek. Her zamanki Survivor parkurlarından labutların hiçbirinin platformda kalmaması lazım 10 olan kazanıyor. 4 kız 4 erkek. Romanya ile yarışlarımız devam edecek.

Türkiye: 10 Romanya: 8