Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Survivor’da kimler eleme adayı oldu?

Survivor 2018'de üçüncü dokunulmazlık oyunu da oynandı. Bu akşam Survivor'da ayrıca ödül oyunu da oynandı. Acun ılıcalı Survivor'da bir değişikliğe gitti ve dokunulmazlık oyunu sonucu seçilen eleme adaylarından adaya veda edecek isim yarın akşam belli olacak. Peki oyunları kazananlar kimler oldu? İşte eleme adayları ve dokunulmazlık oyunun galibi...

Başladığı günden itibaren reytinglerde rüzgar gibi esen Survivor 2018’in son bölümünde dokunulmazlık oyununda önce ödül oyunu için piste çıkan all star ve gönüllüler takımı zorlu alanda tüm güçlerini sergiledi. Son oyunlarda istedikleri performansı göstermeyen gönüllüler, dokunulmazlık oyunu öncesinde hazırlık olarak gördükleri oyunda oldukça zorlandı. Survivor’da ödül ve dokunulmazlık oyunlarında hangi takımların kazandığı merak edilen konuların başına geliyor. İşte Survivor yeni bölümü kaçıranlar için son bölümde yaşananları haberimizde derledik. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un yayınlanan son bölümünde ödül oyunu için gönüllüler ve all star takımı kıyasıya mücadele etti. Nefes nefes geçen yarışta all star 5-2 gönüllüler takımına karşı kazanmayı başardı. Kazanan takımın un ve ayçiçek yağı alacağı oyunda all star takımı adaya eli dolu döndü.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUN HANGİ TAKIM KAYBETTİ? KİMLER ELENME ADAYI OLDU?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bir denge tahtası üzerinde birbirlerini suya düşürmeye çalışacaklar. İki kez rakibini suya düşüren takımına puan kazandıracak.

Nihat Doğan iki ihtar ile dokunulmazlık oyunundan diskalifiye oldu ve sayıyı aldı. Melih ile Nihat Doğan tartışmaya devam etti.

Dokunulmazlık oyunu kazanan takım All Star oldu. All Star 10-6 GönüllülerBİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU

Alp Kırşan dokunulmazlık kolyesini Anıl’a verdi ve SMS oylamasında adaya veda edecek adaylardan birini seçecek.

Dokunulmazlık oyununda ayakları ile ağırlığı dengede tutmaya çalışan yarışmacılar tahta parçaları platforma ekleyerek dengede tutmaya çalışıyor. İlk kaybeden Emre oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Cumali oldu. Çok sevinen Cumali ilk kez ismim yazılmayacak diye sevindi.

Oylama sonucunda ilk eleme adayı belli oldu. Oylamada İpek (6), Emre (2) yazıldı ve ilk aday İpek oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali ikinci adayı Melih olarak belirledi. En iyi performansa sahip Anıl ise Emre dedi. Üç aday belirlendi.