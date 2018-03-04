SON DAKİKA | Konyaspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!
Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig’de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.
Süper Lig’in 25. haftasında oynanan ve Yen Malatyaspor’un 1-0 kazandığı Atiker Konyaspor maçının ardından yeşil beyazlı kulüp, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.
04 Mart 2018 MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig 24. hafta Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'u tek golle geçti. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 20:21 | 04.03.2018