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SON DAKİKA | Konyaspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.
20:204 Mart 2018
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SON DAKİKA | Konyaspor’da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig’de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan ve Yen Malatyaspor’un 1-0 kazandığı Atiker Konyaspor maçının ardından yeşil beyazlı kulüp, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

04 Mart 2018 MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig 24. hafta Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'u tek golle geçti. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 20:21 | 04.03.2018
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