Fiorentina Kaptanı Davide Astori ölü bulundu!

İtalya'da Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesinde kaldıkları otelin odasında ölü bulundu. Yıldız futbolcunun uykusundayken kalp dolaşım sisteminin durduğundan şüpheleniliyor.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesi takımla birlikte kaldığı otelde ölü bulundu. 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun ölüm nedeni henüz belirtilmezken ilk belirlemelere göre ‘kardiyak arrest’ denilen ani kalp durması şüphesi üzerinde duruluyor.

Sabah takımın kahvaltıya indiği sırada Astori’nin odasından çıkmaması üzerine şüphelenen takım yetkilileri, otel görevlilerinin kapıyı açması üzerine şoka uğradı. Otel odasında Astori’nin cansız bedeninin bulunması üzerine, polis soruşturma başlatırken, ilk bulgulara göre 31 yaşındaki oyuncunun uykusunda kalp dolaşım sisteminin durduğu iddia edildi.

İtalyan futbolcunun ölümüne ilişkin teknik direktör Stefano Pioli’nin ilk tepkisi “Bir bir trajedi” oldu. Yaşanan bu gelişme nedeniyle İtalya Serie A’da bugün oynanması gereken tüm maçlar ertelendi.

İtalyan kulüpten yapılan açıklamada, “Kaptan Davide Astori’nin ani ölümü nedeniyle Fiorentina derin üzüntü duymaktadır. Bu korkunç ve hassas durum nedeniyle ve özellikle ailesine saygı gösterilmesini ve hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz” denildi.

Milan altyapısında yetişen tecrübeli stoper, daha önce Roma ve Cagliari gibi takımlarda forma giymişti.

Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımı’nda da 14 kez görev aldı.