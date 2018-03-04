Sergen Yalçın Atiker Konyaspor’da!

Bugün Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor, hiç vakit kaybetmeden yeni hocasını açıkladı.

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın için anlaştı. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Sergen Yalçın’ın Salı günü takımın başında olacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Konyaspor`da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı! Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku

Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 yenildikleri maç sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı. Yeşil Beyazlılar, takımın yeni teknik direktörü konusunda fazla beklemedi. Konyaspor, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, “Yönetim Kurulumuz Sergen Yalçın'la prensipte anlaşmış bulunup salı günü takımımızın başında olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın, Konyaspor teknik direktörü olarak ilk sınavına 11 Mart Pazar günü çıkacak. Atiker Konyaspor deplasmanda Galatasaray’ın rakibi olacak.