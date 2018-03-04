Şenol Güneş uyardı ama Ricardo Quaresma yine de kızardı!

Beşiktaş’ın hocasının 2. yarıda oyuna aldığı Portekizli oyuncuya “Gerginlikten kaçın. Sakın kart görme” dediği ortaya çıktı. Quaresma’nın sözlerine kulak asmaması Güneş’i çıldırttı

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Son iki Fenerbahçe derbisine önce golleri sonra kırmızısıyla damga vuran Quaresma'nın kupa sınavında uyarılara rağmen adeta inadına kırmızı kart gördüğü belirlendi.

Oyuna girdikten 6 dakika sonra sarı-lacivertli takımdan Josef ile kapışarak atılan Portekizli yıldıza, Teknik Direktör Şenol Güneş'in uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Oyuna girmedenönce oyuncusuyla konuşan tecrübeli çalıştırıcı, başına geleceği önceden sezmiş.

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MAÇ SONU FIRÇA YEDİ

Güneş’in Quaresma'ya verdiği son talimatlarda “Tahriklere aldırma, gerginlikten uzak dur ve sakın kart görme” sözleriyle dikkatini çektiği öğrenildi. Hocasının uyarılarına kulak asmayanve oyuna girdikten sonra kavgaya karışıp oyundan atılarak takımın ritmini ve moralini bozan Portekizli yıldızın bu hareketi Güneş'i çılgına çevirdi.

Deneyimli teknik adamın oyuncusunu maç sonu soyunma odasında azarladığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMA

Q7’nin kavga ettiği oyuncunun Josef olmasının da nedeni ortaya çıktı. İki futbolcunun arasının hem ligdeki maçta hem de önceki derbilerde yaşanan gerginlikler yüzünden açık olduğuve son randevuda patlama yaşandığı iddia edildi. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, PFDK'ya sevk edilen Portekizli futbolcu için Josef'in de yumruk attığı görüntüleri delil olarak sunacak.