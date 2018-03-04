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Seleznyov’dan tepki çeken hareket

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadelenin seremonisinde, Seleznyov hariç tüm futbolcular montlarını çocuklara verdi. Seleznyov'un bu hareketi izleyicilerin tepkisini çekti.
20:004 Mart 2018
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Seleznyov’dan tepki çeken hareket

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe – Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti.

Seremoni sırasında yağmur altında çocukların ıslanmaması için bütün futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Seleznyov’un polarını vermemesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.

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