Roma’da oynayan Cengiz Ünder coştu bir kere

Roma, deplasmanda Napoli'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Napoli'nin 6'da 1-0 öne geçtiği maçta 7'de Cengiz Ünder sahneye çıktı ve skoru eşitledi. İkinci golde de asist öncesi pası kaydeden milli yıldızımız 72 dakika sahada kaldı.

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