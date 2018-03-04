Rahatsızlık geçiren antrenör Erkan Aygün polis aracıyla hastaneye kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmişte de sıkça eleştirilmesine neden olan stadyumlarda ambulans bulunmaması ile ilgili bir skandal daha yaşandı. Malatya'da gerçekleşen olayda baygınlıkl geçiren antrenör, sahada ambulans olmadığı için polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Bu olay 2016 yılında Van Persie'nin Manisa'da oynanan maçta sakatlanmasının ardından yaşadıklarını akıllara getirdi.

Özellikle amatör maçlarda sıkça rastlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sert bir şekilde eleştiri almasına neden olan ambulans skandallarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce birçok kez rastlanan bu durum, 7 Kasım 2016’da Manisa’da oynanan Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçında tüm dünyanın dikkatini çekmişti. O maçta gözünden sakatlanan Robin van Persie, tam 15 dakika ambulans beklemek zorunda kalmıştı. Van Persie’nin stadyumun dışında sedye üzerindeki görüntüsü skandalın boyutunu gözler önüne sermişti. Benzer bir olay bu kez Malatya’da yaşandı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'un 21. haftasında Malatya'da oynanan İnönü Üniversitesi-Merkez Hasar Hankendispor karşılaşmasında kalp rahatsızlığı geçiren konuk takım antrenörü Erkan Aygün ambulans olmadığı için hastaneye polis aracıyla kaldırıldı.

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Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında bir anda baygınlık geçiren Erkan Aygün'e ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Daha sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılması istenen antrenör için ambulans beklenmeye başlandı. Ancak statta ambulans olmadığı için, Erkan Aygün polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Maçı izleyenler polis ekiplerinin zor durumdaki antrenörü hastaneye götürmelerini alkışlarken, statta ambulans olmamasına ise tepki gösterdi. Amatör maçlarda sıklıkla rastlanan bu duruma TFF’nin hala bir çözüm üretememesi eleştiri konusu oldu.

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Merkez Hasar Hankendispor antrenörü Erkan Aygün'ün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasından yaklaşık 10 dakika sonra 2 ambulansın Yeşiltepe 1 Nolu sahaya geldiği görüldü.