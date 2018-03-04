Ölü bulunan yıldız futbolcu Astori kimdir? Davide Astori neden öldü?

Udinese maçı öncesinde kaldıkları otelin odasında İtalya'da Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori ölü bulundu. Peki İtalya'nın en kariyerli futbolcularından biri olan Astori kimdir? Fiorentina'nın yıldızı David Astori neden öldü?

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesi takımla birlikte kaldığı otelde ölü bulundu.İtalyan futbolcunun ölümüne ilişkin teknik direktör Stefano Pioli'nin ilk tepkisi “Bir bir trajedi” oldu. Öte yandan yaşanan bu olay sonrasında Udinese-Fiorentina maçı ertelendi.

Fiorentina Kulübü ise yaptığı açıklama ile kaptanlarının hayatını kaybettiğini acı içinde duyurduklarını belirtirken “Bu korkunç ve narin durum için en önemlisi ailesine saygı nedeniyle, medyanın hassasiyetine dikkat çekmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

DAVİDE ASTORİ KİMDİR?

İtalyan savunma oyuncusu Davide Astori, 7 Ocak 1987 yılında İtalya’nın San Giovanni Bianco kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Milan altyapısında başlayan Astori, sırasıyla Pontisola, AS Pizzighettone, Cremonese, Milan, Cagliari, Roma formaları giydi. Astori; son olarak Fiorentina takımında forma giyiyordu.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e’ scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 Mart 2018

fFİORENTİNA KAPTANI DAVİDE ASTORİ NEDEN ÖLDÜ?

İtalya’da Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesinde kaldıkları otelin odasında ölü bulundu. Yıldız futbolcunun uykusundayken kalp dolaşım sisteminin durduğundan şüpheleniliyor.