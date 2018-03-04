MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Spor Toto 1’inci Lig 25. hafta
Spor Toto 1’inci Lig’in 25’inci haftasında İstanbulspor, kendi evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mert Nobre’nin 18’inci dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, Muhammed Demirci’nin 33’üncü dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi. Erzurumspor, Erhan Çelenk’in ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçsede, 70’inci dakikada Aldin Cajic’in golüyle karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. İstanbulspor puanını 39’a çıkarırken, Erzurumspor ise 34 puana yükseldi.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kemal Elmas
İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 77 Ali Dere), Eslem Öztürk (Dk. 73 OnurKolay), Muhammed Demirci, Onur Ergün, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Erman Bulucu, Trtovac, Hakan Arslan, Metin Yüksel (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Scuk, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Abdulkadir Özdemir), Erhan Çelenk, Mert Nobre (Dk. 84 Bekamenga)
GOLLER: Dk. 18 Mert Nobre, Dk. 53 Erhan Çelenk (Büyükşehir BelediyeErzurumspor), Dk. 33 Muhammed (P), Dk. 70 Cajic (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Mert Nobre, Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Oğuzhan Berber, Yalçın Kılınç, Zafer Şensoy, Cajic (İstanbulspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
10′ Sağ kanattan Burhan Eşer'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Erhan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
GOL! 18′ İstanbulspor savunmasının yaptığı pas hatasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Scuk'un ceza sahasına ortasında kale önünde Nobre'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
30′ Muhammed'in ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Zafer'in kaleciyi çalımlamak isterken açısı daraldı. Dar açıda vuruşunu yapan Zafer'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32′ Sağ taraftan Mehmet Zeki'nin içeri çevirdiği topa Erman'ın elle müdahalesi sonucu hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını işaret etti.
GOL! 33′ Muhammed Demirci'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Hakan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-1
41′ Sol kanattan Nobre'nin ceza sahasına ortasında Burhan Eşer'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
GOL! 53′ Sağ kanattan Burhan Eşer'in ortasında Gökhan arka tarafa bıraktığı topla sol çaprazda çaprazda topla buluşan Erhan'ın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
GOL! 70′ Ceza sahası içi sağ tarafında Muhammed'in pasında ceza sahası içinde Mehmet Zeki'nin yaptığı vuruş kaleci Hakan'dan döndü. Dönen topu takip eden Cajic'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
81′ Sağ kanattan Zafer'in yaptığı ortada kale önünde Ali'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Hakan kornere çeldi.