MAÇ SONUCU | İstanbulspor 2-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Spor Toto 1’inci Lig 25. hafta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor deplasmanında iki kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu.

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