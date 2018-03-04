MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig 24. hafta

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'u tek golle geçti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek gol 87. dakikada Khalid Boutaib’den geldi. Ligde namağlup serisini dört maça çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor, düşme hattından kurtulmaya çalışan Atiker Konyaspor’u da yenerek çıkışını sürdürdü. Atiker Konyaspor’un galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Bu galibiyetle puanını 34 yapan Evkur Yeni Malatyaspor, 8. sırada yer alırken, 21 puanlı Atiker Konyaspor 16. sırada kalarak düşme hattından kurtulmadı.