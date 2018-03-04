MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Akhisar maçı özeti izle! Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe Akhisar'a 3-2 mağlup oldu. 5 gollü karşılaşmayı kaçıran taraftarlar Fenerbahçe Akhisarspor maç özetini araştırıyor. İşte Fenerbahçe Akhisarspor maç özeti...

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe Akhisar’ı misafir etti. Şampiyonluk yarışından kopmamak için mücadele eden sarı lacivertliler Akhisar’ın 3 golüne 2 goller yanıt verdi ve Fenerbahçe Akhisarspor maçı 3-2 sona erdi. 14. dakikada Serginho’nun golüyle Akhisar, Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçti. 35. dakikada Muğdat Çelik, Isla’nın sağından attı solundan geçti. Ardından asisti yaptı, Seleznov golü attı: 0-2. Fenerbahçe 57. dakikada Giuliano’nun kafa golüyle durumu 2-1’e getirdi. Akhisar golden 2 dakika sonra Larsson’un golüyle 3-1 öne geçti. 67. dakikada Aatif Chahechouhe’nun golüyle Fenerbahçe farkı 1’e indirdi ve maçın sonucunu tayin etti. Mücadelenin 90 dakika boyunca eksilmediği Fenerbahçe Akhisar maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Fenerbahçe Akhisarspor maç özeti, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın geniş özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI ÖZETİ İZLE

Fenerbahçe’nin mutlak favori olarak çıktığı karşılaşmada Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Zirve yarışında ağır bir yara alan Kanarya, 44 puanla dördüncü sırada kaldı ve zirve ortakları Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI İLK 11

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Dirar, Valbuena, Giuliano, Fernandao

TM Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Larsson, Muğdat, Seleznov

Fenerbahçe 2-3 Teleset Mobilya Akhisarspor’umuz pic.twitter.com/tf0z7Ufonu — Akhisarspor (@Akhisarspor) 4 Mart 2018

MAÇ SONUCU KADIKÖY’DE BÜYÜK PROTESTO

Fenerbahçe'nin Akhisarspor'u ağırlayıp 3-2 kaybettiği maçın son anlarında yönetime protesto ve Ali Koç'a destek tezahüratları vardı.

İlk olarak “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” tezahüratı yapan bir grup taraftar sonrasında “Yönetim istifa” diye bağırdı.

Maç Sonucu | Fenerbahçe 2-3 Teleset Mobilya Akhisarspor pic.twitter.com/zcKcAU218h — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 4 Mart 2018

AFRİN İÇİN SAYGI DURUŞU

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maç öncesinde Afrin'deki Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu.

Suriye'nin Afrin Bölgesi'nde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için Ülker Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan tribünlerde bulunan taraftarlar ‘Vatan sana canım feda' tezahüratlarında bulundu.

MAHMUT USLU İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarpsor'a 3-2 yenilirken Kadıköy'de taraftardan yönetime protesto geldi.

Ülker Stadyumu'ndaki maçın son anlarında yönetime protesto ve Ali Koç'a destek tezahüratları vardı. İlk olarak “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” tezahüratı yapan bir grup taraftar sonrasında “Yönetim istifa” diye bağırdı.

Yönetimin bulunduğu bölgeye yakın olan taraftarlar. Mahmut Uslu'ya tepki gösterdi. Uslu'da bu taraftarlara yanıt verdi ve uzun süre tartışmalar devam etti.