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Kadıköy’de tribünlerde büyük tepki!

Fenerbahçe'nin Akhisarspor'u ağırlayıp 3-2 kaybettiği maçın ardından tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.
21:014 Mart 2018
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Kadıköy’de tribünlerde büyük tepki!

Fenerbahçe’nin Akhisarspor’u ağırlayıp 3-2 kaybettiği maçın son anlarında yönetime protesto ve Ali Koç’a destek tezahüratları vardı.

İlk olarak “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” tezahüratı yapan bir grup taraftar sonrasında “Yönetim istifa” diye bağırdı.

04 Mart 2018 Seleznyov`dan tepki çeken hareket Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadelenin seremonisinde, Seleznyov hariç tüm futbolcular montlarını çocuklara verdi. Seleznyov'un bu hareketi izleyicilerin tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
akhisar ali koç Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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