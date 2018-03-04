Kadıköy’de tribünlerde büyük tepki!

Fenerbahçe&#8217;nin Akhisarspor&#8217;u ağırlayıp 3-2 kaybettiği maçın son anlarında yönetime protesto ve Ali Koç&#8217;a destek tezahüratları vardı.. İlk olarak &#8220;Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon&#8221; tezahüratı yapan bir grup taraftar sonrasında &#8220;Yönetim istifa&#8221; diye bağırdı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t04 Mart 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSeleznyov`dan tepki çeken hareket\r. \t\t\t\tSpor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadelenin seremonisinde, Seleznyov hariç tüm futbolcular montlarını çocuklara verdi. Seleznyov'un bu hareketi izleyicilerin tepkisini çekti.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .