İtalya Serie A | Napoli 2-4 Roma
İtalya Serie A’nın 27. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Roma, deplasmanda lider Napoli ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı maçı Roma 4-2 kazandı ve zirveyi karıştırdı. Napoli, maç fazlasıyla 69 puanda kalırken, bir maçı eksik Juventus 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Roma ise bu zaferle puanını 53’e çıkardı ve 3. sıraya yerleşti.
Maçın 6. dakikasında Lorenzo Insigne ile 1-0 öne geçen Napoli’nin sevinci yalnızca bir dakika sürdü. 7’de Cengiz Ünder, Radja Nainggolan’ın pasına iyi hareketlendi. Milli yıldızımızın ceza sahası içinde sağ çaprazdan sol ayakla kaleye yolladığı top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. Cengiz çıktığı son 6 resmi maçta 6. golüne imza atmış oldu.
7′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOL!!!
ANCORA LUI…. @cengizunder! LA PAREGGIAMO SUBITO! DAJE ROMA!#NapoliRoma –#ASRoma pic.twitter.com/DrPrTrSABi
— AS Roma (@OfficialASRoma) 3 Mart 2018
Roma’yı öne geçiren gol ise 26’da Alessandro Florenzi’nin ortasında şık bir kafa vuruşu yapan Edin Dzeko’dan geldi: 2-1. Golde asist öncesi pas da Cengiz’in ayağından geldi. İlk yarı bu skorla biterken karşılaşmanın ikinci yarısında Napoli baskısını artırdı ancak kalede Alisson başarılı performansıyla gole izin vermedi.
72’de Cengiz Ünder yerini Gerson’a bırakırken aynı dakikada Roma farkı ikiye çıkardı. Dzeko 72’de yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1’e getirdi. Golden sonra iyice Napoli’de iyice moraller bozuldu ve 79’da Diego Perotti skoru 4-1’e getirdi. 90+2’de Dries Mertens şık bir gol kaydetti ve maçın skorunu 4-2 olarak tayin etti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Cengiz’li Roma sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.