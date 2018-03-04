Güncel Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı!
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, bu hafta da Akhisarspor'a yenilerek zirve yarışında ağır bir yara aldı. Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin kaybettiği 24 haftanın puan durumu nasıl şekillendi? Beşiktaş Trabzonspor maçı puan durumunu nasıl etkileyecek, işte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...
Süper Lig'de haftalar ilerledikçe, ligin üst sıraları da, alt sıraları da karışıyor. Beşiktaş Trabzonspor maçı dışında tüm karşılaşmaların sona erdiği Süper Lig 24. hafta sonrasında puan tablosu bambaşka bir hal aldı. Galatasaray ve Başakşehir kazanarak puanlarını kaça çıkardı, haftayı mağlup kapatan Fenerbahçe’nin liderle arasında kaç puan fark var? İşte güncel puan durumu…