Güncel Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı!

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, bu hafta da Akhisarspor'a yenilerek zirve yarışında ağır bir yara aldı. Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin kaybettiği 24 haftanın puan durumu nasıl şekillendi? Beşiktaş Trabzonspor maçı puan durumunu nasıl etkileyecek, işte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...

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